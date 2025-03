Bagno di Romagna, “turni lavorativi mai svolti dai dipendenti alle Terme di Sant’Agnese”: depositata una denuncia

Terme Sant’Agnese a Bagno di Romagna, si passa alle vie legali. Il Comune di Bagno di Romagna ha annunciato il deposito di una denuncia-querela presso la competente autorità giudiziaria da parte del legale rappresentante delle Terme.

“La questione delle Terme di Sant’Agnese - scrive il sindaco Enrico Spighi in una nota - rappresenta da anni un tema complesso e delicato per Bagno di Romagna. Pur facendo parte della giunta precedente, ho ereditato la gestione diretta della questione dalla mia nomina a sindaco nel giugno 2024. Le vicende legate alla gestione delle Terme di Sant’Agnese, iniziate sotto la precedente amministrazione e proseguite con quella attuale, si sono purtroppo trasformate in oggetto di controversie, polemiche politiche e pressioni mediatiche che riteniamo abbiano danneggiato la serenità di chi lavora nella struttura e della comunità tutta.

Oggi siamo arrivati a un passaggio cruciale e necessario per garantire trasparenza, rispetto della legalità e tutela del diritto al lavoro: il Presidente e legale rappresentante delle Terme di Sant’Agnese, Enrico Camillini, con il pieno sostegno del Consiglio di Amministrazione e del sindaco, si è rivolto allo Studio Legale Sintucci di Cesena ed ha depositato una denuncia querela presso la competente Autorità Giudiziaria”.