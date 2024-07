Bagno di Romagna, tornano i Giorni del Capitano dal 25 al 28 luglio

Da giovedì 25 a domenica 28 luglio tornano i tradizionali Giorni del Capitano a Bagno di Romagna, rievocazione storica volta a mantenere viva una tradizione importante del territorio, ovvero il periodo della “Val di Bagno” dove ogni anno la Famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a “capitanare” il territorio.

“Anno Domini 1484”

Nel corso del lungo fine settimana il borgo sarà animato da un’atmosfera antica, ricca di colori, profumi e sapori, dove paesani e turisti diventeranno protagonisti dell’evento “Anno Domini 1484”. Come i pellegrini e i viandanti diretti a Roma nel passato, i visitatori assisteranno e parteciperanno alle celebrazioni indossando costumi d’epoca medievali. In questo modo, contadini e nobili, insieme, onoreranno il nuovo Capitano, mentre i cittadini del borgo coloreranno le vie in segno di prosperità.

L’evento, proposto nell’ambito della rassegna Savio Trail 2024, è organizzato dalla Pro loco, con il patrocinio del Comune di Bagno di Romagna. Questa manifestazione permette di riscoprire le tradizioni e le origini storiche del territorio, che affondano le radici nel Granducato di Toscana, che governò il territorio fino al 1923 e che ancora oggi trova testimonianza nell’antico Palazzo del Capitano di via Fiorentina, attuale sede dell’Ufficio Turistico e del Centro Visita del Parco delle Foreste Casentinesi, centro congressi, Biblioteca e Archivio Storico, nonché spazio espositivo, con mostre d’arte di rilievo.