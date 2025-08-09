Bagno di Romagna: tornano i Buskers il 16 e il 17 agosto

Un Bagno di Buskers: torna l’evento dedicato agli artisti di strada a Bagno di Romagna. L’appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 agosto quando, a partire dalle ore 18, musicisti e giocolieri si esibiranno in piazza e per vie del centro storico del delizioso borgo. Giocolieri, acrobati, clown ed artisti del fuoco, buskers di fama internazionale trasformeranno gli angoli più affascinanti del paese in palcoscenici di pura meraviglia.

Le sedi per gli spettacoli sono infatti distribuite in tutto il borgo: presso l’Hotel Euroterme, piazza Dante, Cortile Palazzo del Capitano, presso le Terme Sant’Agnese, piazza Ricasoli, piazza Santa Maria, Largo del Palagio, Monumento ai Caduti, Padiglione delle Fonti, Giardini Lungo Savio e Arena Terme Club. Nel ricco parterre di artisti troveremo la Compagnie Bêtes de Rue, Skizzo & JF, Claudio Mutazzi, Duo Padella, Compagnie Supercho, Joulot Cousins, William Burattini, Tomate, Bandakadabra, Kilowatt Electric Company, Brunitus, Circo El Grito, per la direzione artistica di Flavio Quadrini.

La partecipazione agli eventi è gratuita. Dalle ore 18 al Punto Ristoro di piazza Ricasoli saranno attivi gli stand gastronomici della Pro loco di Bagno di Romagna, con specialità del territorio.