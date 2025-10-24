Bagno di Romagna, torna il Fall Foliage, la festa dedicata i colori dell’autunno

Gli alberi saranno i protagonisti della nuova edizione del “Fall Foliage” la festa dei colori dell’autunno che la Società Tre Terme, in collaborazione con l’Associazione Esploramontagne, la Coop. Atlantide e la Pro Loco, organizza col patrocinio del Comune e del Parco Nazionale delle Foreste Cesentinesi organizzano ogni anno in questo periodo dell’anno a Bagno di Romagna. L’iniziativa fa parte della rassegna “Autunno Slow 2025” promossa dal Parco e il tema di quest’anno è “La festa degli alberi” a cui sono dedicati tutti gli eventi in programma.