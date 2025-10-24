Bagno di Romagna, torna il Fall Foliage, la festa dedicata i colori dell’autunno

  • 24 ottobre 2025
Gli alberi saranno i protagonisti della nuova edizione del “Fall Foliage” la festa dei colori dell’autunno che la Società Tre Terme, in collaborazione con l’Associazione Esploramontagne, la Coop. Atlantide e la Pro Loco, organizza col patrocinio del Comune e del Parco Nazionale delle Foreste Cesentinesi organizzano ogni anno in questo periodo dell’anno a Bagno di Romagna. L’iniziativa fa parte della rassegna “Autunno Slow 2025” promossa dal Parco e il tema di quest’anno è “La festa degli alberi” a cui sono dedicati tutti gli eventi in programma.

Il programma

Si comincia questa sera alle 21.15 a Palazzo del Capitano con la conferenza musicale “Alberi, suggestioni e musica” con Pier Luigi Ricci, Meco e voce narrante Monica Briganti, attrice. Domani alle 14.30 escursione al Sentiero degli Gnomi in collaborazione con Atlantide. A seguire alle 15.30 partiranno i laboratori creativi per bambini in Piazza Ricasoli sempre a cura di Atlantide. Alle 16.30 cominceranno a esibirsi gli artisti di strada per le vie del borgo: “Tempesta di Bolle sul Fall Foliage” con Alekos, “il Sognatore di bolle” e “La Magia del Fall Foliage” con il Mago Fiollo. Il programma della giornata si conclude alle 21.15 con la conferenza a Palazzo del Capitano “L’energia degli alberi” con Lucilla e Hubert di Remedia. Domenica festa dell’autunno si incontrerà con la Sagra della Scaccina Fritta e il mercatino a cura della Pro Loco di Bagno di Romagna. Il programma di Fall Foliage comincia alle 9 con l’escursione “I colori dell’autunno”, alle 14.45 escursione al Bosco del Benessere “L’energia degli alberi” con Lucilla e Hubert di Remedia. Dalle 16.30 tornano gli artisti di strada con i “Nanetti furbetti delle foreste in giro per il Borgo” de La Combriccola dei Lilliputziani.

Per maggiori dettagli consultare il sito www.bagnodiromagnaterme.it/eventi. Tutte le attività sono gratuite: le escursioni vanno prenotate a Esploramontagne al 339 7794029. In caso di maltempo il programma potrebbe subire alcune variazioni.

