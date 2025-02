Bagno di Romagna, torna il bando eventi rivolto al terzo settore. Tra le novità: più punti a chi è attento all’accessibilità

Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Bagno di Romagna ha deciso di riproporre il Bando Eventi, uno strumento che consente agli enti del terzo settore di presentare le proprie proposte e ottenere finanziamenti per iniziative legate a turismo, sport e cultura.

La novità principale di questa edizione riguarda l’introduzione di un punteggio di merito aggiuntivo per i progetti che dimostreranno particolare attenzione all’accessibilità. Saranno premiate, infatti, le azioni specifiche volte a rendere le iniziative fruibili anche da persone con diverse forme di disabilità. Confermati i budget per ciascuna tipologia di bando: 2.500 euro per il Bando Cultura, 2.500 euro per il Bando Sport e 20.000 euro per il Bando Turismo. Per quest’ultimo, la novità è l’attribuzione di 20 punti aggiuntivi ai progetti che valorizzeranno l’attrattività dell’intero territorio di Bagno di Romagna durante il periodo natalizio 2025, in linea con le nuove linee guida. Un’altra novità che coinvolge tutti e tre i bandi riguarda la comunicazione degli eventi: sarà obbligatorio inviare la locandina almeno un mese prima della data di inizio dell’evento o della rassegna, oltre a fornire cinque foto durante la fase conclusiva di rendicontazione. Il mancato rispetto di queste indicazioni comporterà una decurtazione del 20% del contributo assegnato.

Il sindaco Enrico Spighi ha dichiarato: «Il Bando Eventi rappresenta un’iniziativa che portiamo avanti da diversi anni con l’obiettivo di garantire trasparenza e inclusione. Grazie a questo strumento possiamo coordinare i vari eventi sul territorio, assicurando loro la giusta visibilità e partecipazione. Queste iniziative rappresentano l’anima vitale di Bagno di Romagna, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e a valorizzare le nostre eccellenze locali». L’assessore Mattia Lusini ha aggiunto: «Abbiamo confermato con grande entusiasmo il Bando Eventi perché riteniamo sia uno strumento democratico e imparziale, che premia coloro che si organizzano per tempo. Il nostro obiettivo è quello di avere, entro la fine di marzo, un calendario eventi ben strutturato, in linea con gli anni passati. Quest’anno abbiamo voluto dare particolare importanza all’accessibilità, per permettere a chiunque di partecipare agli eventi sponsorizzati e in parte finanziati dall’Amministrazione. Ringraziamo tutti coloro che lo scorso anno hanno partecipato al Bando e hanno contribuito ad animare il nostro Comune, rendendolo un polo turistico, culturale e sportivo sempre più attrattivo».

Tutte le informazioni dettagliate e le modalità di partecipazione saranno disponibili sul sito ufficiale del Comune di Bagno di Romagna nei prossimi giorni.