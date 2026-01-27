Bagno di Romagna, successo per il “Magico Natale” GALLERY

BAGNO DI ROMAGNA. Tanti visitatori al “Magico Natale” a Bagno di Romagna. Durante tutto il periodo di apertura del piccolo villaggio di Babbo Natale, vi è stato un flusso costante di turisti, residenti, con picchi di visite nei weekend e nei periodi centrali di festa. Lunghe le file anche solo per farsi un selfie davanti al simpatico bosco degli gnomi luminosi. A Babbo Natale sono state destinate, e non solo dai bimbi, circa 1300 letterine e 1000 partecipanti circa, si sono impegnati nella decorazione artistica delle palline di Natale e delle calzette della Befana, tutto gratuito.

Grande partecipazione anche agli spettacoli live performati da artisti di alto livello che hanno allietato i pomeriggi musicali presso Piazza Ricasoli. Maghi e performers a coronare il ricco programma di eventi durato un mese intero. «Ha suscitato molto entusiasmo», spiegano in una nota gli organizzatori di Tre Terme, «il Capodanno dei bambini, che in collegamento diretto con le isole Fiji, ha permesso nel pomeriggio del 31 Dicembre, anche ai più piccoli di festeggiare l’ultimo dell’anno. Degna conclusione della kermesse, con la calza gigante lunga 12 metri, piena di dolciumi con la presenza di Max dei “Fichi D’India” che ha partecipato anche alle tradizionali Pasquelle in paese. Il format interamente offerto da TreTerme, ha chiaramente messo in evidenza quanto il Natale in un borgo come Bagno di Romagna, sia stato amato e apprezzato. Ringraziamo tutti i sostenitori e i volontari che hanno permesso la buona riuscita di questa gioiosa festa.

Su www.bagnodiromagnaterme.it, è possibile alla voce eventi, è possibile trovare il programma completo dell’iniziativa».