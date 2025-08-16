Bagno di Romagna, si perdono sul sentiero verso Camaldoli: soccorsi due escursionisti a tempo di record

Soccorsi due escursionisti a tempo di record dall’encomiabile personale Cnsas. Due persone, una donna di 45 anni residente in provincia di Mantova e un uomo di 48 anni residente in provincia di Caserta, erano partiti dall’Eremo di Camaldoli per fare una passeggiata fra i boschi delle Foreste Casentinesi. Durante la via del ritorno, arrivati al Passo della

Bertesca nel comune di Bagno di Romagna, hanno perso l’orientamento non riuscendo più a trovare la strada per ritornare a Camaldoli.

Ieri verso le 19,30 è stata allertata la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione M.te Falco, partita immediatamente verso la zona indicata dai due dispersi. Durante la marcia di avvicinamento il Caposquadra, perfetto conoscitore della zona, è riuscito a contattare di nuovo i due escursionisti e dalle informazioni individua con esattezza il punto. La squadra dei soccorritori ha proceduto con il mezzo fuoristrada fino a quando la strada era percorribile, quindi ha proseguito a piedi e dopo circa 30 minuti di cammino ha raggiunto i due dispersi verso le 20.10. I due escursionisti non avendo problemi fisici sono stati riaccompagnati con il mezzo fuoristrada del Soccorso Alpino all’eremo di Camaldoli. Erano stati allertati anche i Vigili del Fuoco.