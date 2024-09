Bagno di Romagna, Sentiero degli Gnomi: venerdì 27 settembre una nuova avventura per i bambini

Dopo il grande successo di “Incanto degli Gnomi”, venerdì 27 settembre a Bagno di Romagna torna l’esperienza fiabesca immersa nella natura, organizzata dalla DMC I Percorsi del Savio, che promuove il turismo in vallata anche con eventi ed esperienze dedicate a bambini e famiglie.

Il Sentiero degli Gnomi è un luogo incantato alle porte del paese di Bagno di Romagna. Nel pomeriggio di venerdì, dunque, una guida speciale tornerà ad accompagnare i visitatori lungo il percorso, svelando la vera storia di Gnomo Bagnolo e della ragione per cui, insieme alla sua famiglia, ha scelto di vivere in queste foreste, circondate da benefiche acque termali e da una natura spettacolare. Nel corso della visita si potrà camminare tra boschi lussureggianti e ruscelli cristallini, e alla scoperta delle casette degli gnomi nascoste nel bosco: la guida, infatti, illustrerà anche le nuove installazioni create da Papageno Woods, inaugurate lo scorso 14 settembre.

La visita ha una durata complessive di due ore. Tutti i partecipanti si ritroveranno alle ore 15:30 all’Ufficio Turistico IAT Bagno di Romagna in via Fiorentina, 38 e da lì si muoveranno in gruppo.

Costi e prenotazioni

Per partecipare è obbligatorio prenotarsi entro la mattinata di giovedì: ci si può prenotare online all’indirizzo bit.ly/gnomobagnolo. Il costo, che comprende anche un piccolo omaggio, è di 10 euro a persona; la quota per famiglia di due adulti e due bambini fino a 12 anni è 26 euro. Per tutte le informazioni, tel. 0543 911046 oppure e-mail info@ipercorsidelsavio.it.