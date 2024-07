Bagno di Romagna, sentiero degli gnomi: escursione per famiglie venerdì 26 luglio

Un’esperienza fiabesca immersa nella natura da trascorrere in compagnia di amici o in famiglia. Venerdì 26 luglio il Sentiero degli Gnomi, luogo incantato alle porte di Bagno di Romagna si aprirà ai visitatori per un pomeriggio tutto da vivere organizzato dalla DMC I Percorsi del Savio.

Una guida speciale accompagnerà i partecipanti lungo il percorso dedicato raccontando la vera storia di Gnomo Bagnolo e del motivo per cui, insieme alla sua famiglia, ha scelto di vivere in queste foreste, circondate da benefiche acque termali e da una natura spettacolare. Durante la visita si potrà camminare tra boschi lussureggianti e ruscelli cristallini, alla scoperta delle casette degli gnomi nascoste nel bosco.

La visita avrà una durata complessiva di circa due ore. Ritrovo alle ore 15:30 all’Ufficio Turistico IAT Bagno di Romagna (via Fiorentina, 38). Per partecipare è necessario prenotare online all’indirizzo bit.ly/gnomobagnolo. Il costo, che comprende anche un piccolo omaggio, è di 10 euro a persona; la quota per famiglia composta da due adulti e due bambini fino a 12 anni è pari a 26 euro.

Per tutte le informazioni è possibile contattare lo 0543 911046 oppure scrivere una mail a info@ipercorsidelsavio.it.