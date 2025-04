Bagno di Romagna, scomparso da giorni uno degli gnomi della famigliola del sentiero

Già da qualche giorno un piccolo gnomo manca all’appello. Non è la prima volta che succede ma questo non rende l’episodio meno odioso. La piccola famigliola che accoglie gli avventori del Sentiero degli gnomi ha un vistoso buco. È quello lasciato dalla statua di gnomo figlio che qualcuno, qualche sera fa deve essere riuscito a sfilare dalla sua sede.

La scultura era stata in un primo momento abbandonata in loco. Lo testimonierebbe una foto fatta di primissima mattina da un bagnese che recandosi al lavoro aveva immortalato la statua a terra e condiviso la foto sui social. Ma già qualche ora dopo era stata fatta sparire. La speranza era che qualcuno dell’amministrazione o della zona l’avesse presa in custodia per rimetterla al suo posto, ma così non è.

Da allora infatti dello gnomo non c’è più traccia. In passato qualche appello social e una denuncia ai Carabinieri avevano fatto riapparire lo gnomo a Santa Sofia, un’altra volta fu necessario commissionare nuovamente la scultura. Questa volta la denuncia non è (ancora) stata depositata, ma la speranza è che chi l’ha fatta sparire la faccia riapparire.