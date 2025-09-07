Bagno di Romagna, scivola da un pendio, soccorso con l’elicottero VIDEO

BAGNO DI ROMAGNA. I Vigili del fuoco di Forlì-Cesena e di Arezzo sono intervenuti verso le 15.00 nelle foreste in prossimità di Poggio Cornacchia a Bagno di Romagna per soccorrere una persona scivolata sul pendio e impossibilitata a muoversi. La richiesta di soccorso, pervenuta alla Sala Operativa tramite l’attivazione di un dispositivo elettronico satellitare, ha immediatamente fatto attivare il dispositivo di soccorso, con l’invio delle squadre terrestri di Santa Sofia, di Pratovecchio del Comando VVF di Arezzo, la squadra Speleo Alpino Fluviale di Forlì e l’Elicottero Drago 70 del Reparto Volo di Arezzo.

L’elicottero ha raggiunto l’obiettivo rapidamente e ha individuato con non poca difficoltà il richiedente sotto le fronde degli alberi guidato via radio dalla Sala Operativa di Forlì-Cesena in contatto telefonico con il malcapitato. L’elicottero provvedeva quindi al recupero della persona calando un elisoccorritore col verricello dopo meno di un’ora dalla richiesta di soccorso.

La persona è stata trasportata al campo sportivo di Badia Prataglia ed affidata alla squadra di Pratovecchio e al personale sanitario locale per verificarne le condizioni di salute.