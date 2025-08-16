Bagno di Romagna, rovinosa caduta in mountain bike: una ciclista in ospedale

Rovinosa caduta in mountain bike sull’Appennino. Due persone, marito e moglie, erano partiti questa mattina dalla località Cancellino per fare un giro nella foresta della Lama, nel territorio del comune di Bagno di Romagna. Arrivati nelle vicinanze di Pian della Saporita la donna, una signora di 32 anni residente a San Daniele del Friuli (Udine), è caduta rovinosamente a terra riportando traumi alla spalla e al braccio.

Immediatamente il marito ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Sul posto sono state inviati i vigili del fuoco, l’ambulanza di San Piero in Bagno e le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Falco. La donna è stata raggiunta e le è stata immobilizzata la spalla. Caricata sul mezzo fuoristrada l’hanno poi accompagnata all’ambulanza che l’ha trasferita all’ospedale Cesena in codice di media gravità.