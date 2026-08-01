Bagno di Romagna, rovinosa caduta in bici sul sentiero: una donna in ospedale in elicottero

Una escursione in bici culminata con una brutta caduta e il trasporto in ospedale in elicottero. Questa mattina verso le 11 una squadra del presidio rurale di Santa Sofia del Comando dei Vigili del Fuoco è intervenuta per un incidente che ha coinvolto una ciclista lungo il sentiero Lama-Cancellino, situato nel comune di Bagno di Romagna. La donna, rimasta ferita a seguito della caduta, è stata raggiunta dal personale di soccorso sul posto. Dopo aver ricevuto le prime cure per la stabilizzazione delle sue condizioni, la ferita è stata recuperata e trasportata in ospedale tramite un elicottero di soccorso. Presente anche una squadra di volontari del Cnsas