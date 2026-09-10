Bagno di Romagna, presentato il nuovo sito dedicato al turismo: “Un mezzo efficace per mostrare il nostro territorio”

Più fluido, semplice da utilizzare e con una grafica moderna. Queste le caratteristiche che presenta ora il nuovo sito di Bagno di Romagna Turismo, www.bagnodiromagnaturismo.it, realizzato dall’agenzia Paolucci Marketing e coordinato da Lamberto Bignami.

«Non presentiamo solo un sito, ma un modo per mostrare il territorio - ha esordito Enrico Spighi, sindaco del Comune di Bagno di Romagna -. Con questo aggiornamento continuiamo il percorso intrapreso anni fa sullo sviluppo del turismo». Il sito di Bagno di Romagna Turismo è il primo ad aver subìto il restyling: i prossimi saranno quelli degli altri sei Comuni collegati ai Percorsi del Savio.

Dietro la realizzazione del nuovo sito c’è stato un lavoro corposo. Adesso è possibile consultare varie sezioni, tra cui quella dedicata a ciascuna frazione del paese, quella relativa agli eventi principali e quella che promuove le strutture ricettive, anche grazie a un forum nel quale possono chiedere di essere inseriti nel portale. Infine, lo spazio web è ora ottimizzato per l’utilizzo su smartphone, modalità maggiormente utilizzata dai turisti, e accessibile anche a chi ha disabilità.