Bagno di Romagna, perde i sensi mentre è al fiume con gli amici, scatta la macchina dei soccorsi VIDEO

Alle 11:40 di questa mattina una squadra dei Vigili del Fuoco del Presidio Rurale di Santa Sofia è intervenuta in località Ca’ di Veroli, nel comune di Santa Sofia, per il soccorso di un uomo di 60 anni colto da malore nel fiume. L’uomo è stato raggiunto dalla squadra dei Vigili del Fuoco; una volta raggiunta, le sono state praticate le prime cure dal personale presente. Successivamente, il 60enne (di Maranello) è stato spostato in una zona idonea, in modo da consentire all’eliambulanza di effettuare il recupero tramite vericello. Presenti anche i volontari del Cnsas. L’uomo era al fiume con amici quando si è sentito male ed ha perso conoscenza. Gli amici, allarmati, hanno attivato i soccorsi. Sul posto è giunta una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia che ha supportato le operazioni di evacuazione da parte di EliRavenna che, giunto sul posto, ha sbarcato il personale tecnico-sanitario: questi insieme ai tecnici hanno imbarellato il paziente per recuperarlo a bordo dell’elisoccorso tramite verricello. L’uomo è stato portato all’ospedale di Forlì. Sul posto erano presenti anche gli operatori dell’ambulanza Santa Sofia e i vigili del fuoco.