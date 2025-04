Bagno di Romagna, parcheggi: addio alla prima ora gratis con eccezione in zona ospedale

Passo indietro dell’amministrazione comunale di Bagno di Romagna, che annulla una delibera del febbraio 2024 che disponeva la gratuità della prima ora di sosta in tutti i parcheggi a pagamento nei centri abitati di Bagno e San Piero in Bagno. A partire da oggi, gli automobilisti che saranno tenuti ad esporre, di nuovo, il tagliandino emesso dai parchimetri anche per i primi 60 minuti.

Il ripensamento è derivato dalla constatazione di comportamenti poco rispettosi da parte dei fruitori dei parcheggi. Come si legge nella recente delibera approvata per introdurre il nuovo regolamento e aggiornare le tariffe, «la sperimentazione ha evidenziato una considerevole diminuzione del processo di rotazione nell’utilizzo delle aree blu». Ossia, spesso una stessa auto rimaneva posteggiata per molte ore consecutive., limitando così la fruibilità dello spazio di sosta per altri conducenti. Perciò, «per favorire il commercio locale, con vantaggio sia per i commercianti che per i loro possibili clienti», si è deciso di reintrodurre l’obbligo di pagamento anche dei primi sessanta minuti di sosta del veicolo, ma a una tariffa ridotta: esclusivamente per l’ora iniziale da 1 euro passa a 50 centesimi. Il prezzo della sosta minima, di 15 minuti, è stato fissato a 0,20 euro.

La prima ora rimarrà gratuita solo negli spazi del parcheggio di piazzale Beniamino Miliani, considerata la sua prossimità all’ospedale “Angioloni”. Inoltre, con l’impegno di organizzare una apposita area parcheggio, il Comune ha previsto, sempre qui, un altro stallo di sosta per disabili.

La tariffa giornaliera sarà di 4 euro; la settimanale per i turisti ospiti di strutture ricettive locali di 20. Ridotto anche il costo mensile per gli imprenditori: da 48 a 30 euro. Altri sconti sono stati riservati ai titolari di auto al 100% elettriche e a chi possieda una certificazione Isee non superiore a 12mila euro: -30% sull’importo di 365 giorni. Quanto alle famiglie, è disponibile un unico abbonamento annuale al prezzo di 210 euro. Residenti e lavoratori, a seconda della necessità, verseranno 150 euro per sei mesi o 300 euro per dodici.

L’amministrazione comunale ha affidato alla polizia locale la gestione delle operazioni di programmazione dei parcometri e di modifica della app per i pagamenti online. Il Settore Lavori pubblici del Comune, invece, si è occupato di aggiornare la segnaletica e collocare i dispositivi regolatori della sosta.