Bagno di Romagna, nasce il primo circolo di scacchi nella terra degli gnomi

Dopo gli gnomi, anche gli scacchi prendono casa a Bagno di Romagna, a due passi dal sentiero del “piccolo popolo”. A Bagno di Romagna “Il Gambetto Alto Savio”, il primo circolo nell’Alto Savio per gli amanti del gioco di re, regina, alfieri, cavalli, torri e pedoni. Tutto ha avuto inizio quando Marco, un noto massaggiatore della località termale, ha deciso di disegnarne una scacchiera sul tavolino del “Garage”, risto-pub nel cuore del paese. Filippo Balassini, giovane chef e oggi presidente del costituendo circolo, ha colto la palla al balzo, prima «iniziando per gioco e poi facendosi prendere sul serio» e scegliendo il nome “gambetto”, perché «il gambetto è una mossa di fiducia: offri qualcosa all’avversario per ottenere un vantaggio più grande. È un po’ quello che facciamo qui : doniamo tempo, attenzione e convivialità per costruire legami e far crescere la comunità. E l’Alto Savio è la nostra casa, la cornice ideale di questa partita che vogliamo giocare insieme».

Poco a poco, la voce di quella vocazione scacchistica spuntata fuori dal nulla si è sparsa tra abitanti e turisti e giovedì scorso si è organizzato il primo torneo, all’Euroterme, fulcro dello spirito termale del borgo. Qualcuno ha giocato, altri hanno solo osservato, ma tutti si sono lasciati contagiare dall’atmosfera che ha avvolto le sfide fatte silenziosamente in un pomeriggio magico.

Ma è solo l’inizio. I fondatori del neonato circolo guardano avanti: «Chissà che questa semplice iniziativa non porti con sé un contributo nuovo, diventando motore di socialità e attrazione turistica, in una località da sempre amata ma in sofferenza da qualche anno. Forse la mossa giusta è creare un luogo dove la fantasia incontra la strategia».

Infine, un invito a «tenere gli occhi aperti», perché «presto, da qualche parte, apparirà una nuova scacchiera».