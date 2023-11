Bagno di Romagna, “La Vantaggiosa” alimenta il welfare aziendale delle attività

Nel Comune di Bagno di Romagna imprese e cittadini rafforzano il loro rapporto non solo negli scambi commerciali, ma anche tramite progetti di welfare aziendale tramite il circuito di economia locale La Vantaggiosa avviato dall’amministrazione comunale nel 2019. Nell’ambito del circuiti La Vantaggiosa, infatti, gli imprenditori hanno l’opportunità di elargire fringe benefit ai propri dipendenti nei limiti previsti per il 2023 (3mila euro per i dipendenti con figli a carico; 258,23 per la restante platea di dipendenti).

E’ stato il sindaco Marco Baccini a informare gli imprenditori locali nell’obiettivo di continuare a rafforzare il tessuto economico-sociale locale, evidenziando che il canale de La Vantaggiosa permetterebbe di avere un reimpiego dei benefit a livello locale. Il circuito “La Vantaggiosa” è un canale che sta continuando ad essere molto attivo e utilizzato dai cittadini e dalle attività commerciali, tanto che registra costantemente oltre 10.000 movimenti mensili. Il volume di denaro movimentato ha superato i 12 milioni di euro, di cui 305.352 accreditati sulle card dei cittadini, soldi che sono stati nuovamente spesi per acquisti locali per un importo 280.855 euro. Le card attive sono 2.944.