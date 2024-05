Bagno di Romagna, incidente: padre e figlio di Pietracuta cadono in E45 da una Harley

Attimi di grande paura, ieri mattina, per una caduta in moto di babbo e figlio, che ha reso necessario un soccorso in elicottero lungo la E45, con la necessità di bloccare il transito per circa un’ora. È accaduto tutto sulla corsia nord della superstrada, poco dopo le 8, al km 169, tra Verghereto e Bagno di Romagna. Mauro Urbanelli, di 45 anni, e il figlio Alessandro, classe 2009, di Pietracuta, stavano viaggiando in sella a una Harley Davidson, che all’improvviso è scivolata, senza alcun contatto con altri veicoli. Il più giovane ha rimediato lesioni lievi, mentre suo padre è stato caricato sull’elicottero del 118, fatto venire sul posto, e trasportato d’urgenza al Bufalini: anche se le sue condizioni non sembrano gravi, sembra che si sia procurato almeno una frattura al femore.