Bagno di Romagna, incidente in E45: due persone incastrate nell’auto liberate dai Vigili del Fuoco

Incidente in E45, due persone soccorse. Oggi verso le 16.15, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bagno di Romagna è intervenuta per un incidente stradale al km 176 in direzione nord della superstrada E45, nel territorio di Bagno di Romagna.

Un unico autoveicolo è rimasto coinvolto nel sinistro, andando a impattare contro un ostacolo fisso. All’interno dell’abitacolo si trovavano due persone che sono rimaste bloccate all’interno del mezzo. Il personale dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con il personale sanitario del 118, ha provveduto alla loro estricazione e alla successiva messa in sicurezza del veicolo e dello scenario dell’intervento. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale per effettuare i rilievi di competenza e per la gestione della viabilità nel tratto stradale interessato.