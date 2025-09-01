Bagno di Romagna: “Incanto degli Gnomi”: un week-end ricco di iniziative dal 5 al 7 settembre

Bagno di Romagna, si sa, è il paese degli gnomi. Il piccolo e delizioso borgo dell’Appennino, incastonato al centro della Valle del Savio, ospita infatti un’attrazione molto frequentata da famiglie e bambini: il Sentiero degli gnomi. Dopo la prima edizione nel 2024, ‘Incanto degli gnomi’, vera e propria avventura fiabesca con escursioni, laboratori, musica, spettacoli e animazione, torna nel piccolo borgo con un’anteprima in programma per la serata di venerdì 5 e due giornate ricche di eventi, sabato 6 e domenica 7 settembre.

Venerdì 5 settembre, dalle ore 21, i riflettori si accenderanno sul grande gioco Gnomo dell’Oca Silvia in piazza Ricasoli.

Sabato 6 settembre la festa entrerà nel vivo dalle ore 11 con le Olimpiadi degli Gnomi al Sentiero degli Gnomi. Alle ore 14:30 ci saranno gli Inventa-Gnomo, laboratori artigianali in piazza Ricasoli in collaborazione con ‘I 4 Elementi Teatro’ e Giuseppe Giovannuzzi, artigiano locale esperto di gnomi.

Il pomeriggio proseguirà alle ore 17 con Olè-Comedy Show, uno spettacolo di giocoleria e intrattenimento a cura della compagnia ‘I 4 Elementi Teatro’ in piazza Ricasoli. La sera, alle ore 21, si svolgerà una suggestiva escursione guidata a lume di lanterna.

Domenica 7 settembre sarà un’altra giornata ricca di eventi. Si partirà alle ore 10:30 con la camminata Fiabesca, una piccola escursione guidata sul Sentiero degli Gnomi con letture a tema. Alle 12:30 appuntamento con la Scorpacciata dello gnomo in musica, pic nic al Sentiero degli Gnomi con concerto Gnomi in arrivo. La giornata prosegue con i laboratori artigianali Inventa-Gnomo e la Mini Porta in piazza Ricasoli, in collaborazione con Giuseppe Giovannuzzi e la Coop Atlantide. A conclusione della festa, alle 18:00 si terrà il Musical Itinerante per le vie del borgo con la Compagnia di Gnomo Mentino.

Per tutti i dettagli: bit.ly/incantodeglignomi. Per informazioni contattare lo IAT Bagno di Romagna o i Percorsi del Savio allo 0543 911046.