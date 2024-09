Bagno di Romagna, il Sentiero degli Gnomi rinasce per la gioia dei bambini

Questa mattina a Bagno di Romagna, si è celebrata l’inaugurazione delle nuove installazioni del “Sentiero degli Gnomi”. Questo importante rinnovamento - si legge in una nota del Comune - frutto di un impegno congiunto tra amministrazione comunale, associazioni locali e volontari, mira a valorizzare e rivitalizzare uno dei percorsi più amati e magici della regione, rinforzando il suo appeal turistico e culturale”.

All’evento di taglio del nastro, oltre al sindaco Enrico Spighi e agli assessori Mattia Lusini e Silvia Alessandrini, erano presenti Andrea Quadrifoglio di Atlantide, il nuovo gestore del percorso, Pierluigi Ricci di Esploramontagne, Daniele Novelli di Papageno Wood, Camilla Boschetti di Treterme, e Cristina Pagliarani di Giratlantide. L’evento ha anche visto il prezioso contributo di CTA per le nuove staccionate ed il supporto dei volontari della protezione civile Alto Savio.

Le nuove installazioni includono affascinanti lampioni in legno e pittoreschi “villaggi” di casette, che trasformano il sentiero in un vero e proprio mondo incantato. Questo luogo, ora più che mai, rappresenta un rifugio ideale per l’immaginazione e il divertimento dei più piccoli, un vero e proprio spicchio di natura dove è possibile respirare aria pura e lasciarsi avvolgere dalle storie del mondo fantasy.