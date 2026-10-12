Bagno di Romagna, il sentiero 189 intitolato a Vittorio Pezzi: domenica 1° novembre la cerimonia

Un tributo speciale alla memoria di chi la montagna l’ha amata e vissuta a lungo. Domenica 1° novembre, la sezione di Cesena del Cai intitolerà ufficialmente il sentiero 189 a Vittorio Pezzi. Un appuntamento significativo per la comunità degli escursionisti locali, promosso per ricordare e onorare la figura dello storico appassionato.
La giornata si aprirà di buon mattino: il ritrovo per i partecipanti è fissato per le 7:30 a Cesena, presso il parcheggio dell’Ippodromo. Da lì ci si sposterà verso Bagno di Romagna, dove alle 8.30, all’inizio del sentiero 189, avverrà la scopertura della prima targa commemorativa dedicata a Pezzi.
Subito dopo prenderà il via l’escursione vera e propria dedicata ai soci. Il percorso si snoderà lungo il sentiero 189 fino al Passo Monte Carpano, luogo in cui verrà scoperta la seconda targa in ricordo di Pezzi. L’itinerario proseguirà poi toccando Prato ai Grilli, Monte Castelluccio, Macchia del Cacio, il sentiero 193A e il Rifugino, per poi fare ritorno a Bagno di Romagna.