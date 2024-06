Bagno di Romagna, il ristorante da Gorini è il 117° in Europa nella classifica Oad

Per il 3° anno consecutivo il ristorante da Gorini di Bagno di Romagna è tra i primi 150 ristoranti d’Europa per OAD sezione Top Restaurant, al 117° posto. La classifica, presentata a Madrid, è quella che annualmente seleziona i migliori ristoranti d’Europa secondo Opinionated About Dining, recensiti da opinionisti e blogger, che Steve Plotnicki ha fondato nel 2003. Una conferma molto importante che sottolinea l’interesse internazionale per il ristorante dello chef Gianluca Gorini e di sua moglie Sara Silvani ed anche l’attenzione per il territorio romagnolo e i prodotti dell’Alta Valle del Savio.