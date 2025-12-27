Bagno di Romagna, il premio “Lagotto d’Oro 2025” ad Alberta Ferretti

Il Consorzio Natura&Natura annuncia l’assegnazione del Premio Lagotto d’oro 2025 ad Alberta Ferretti. La data della cerimonia per la consegna verrà comunicata nei prossimi giorni

Il Premio Lagotto d’Oro nasce all’interno della Truffle Week, manifestazione ideata nel 2022 a Bagno di Romagna e cresciuta nel tempo fino ad assumere un carattere nazionale, come spazio di incontro tra cultura, territorio, impresa e visioni del futuro. In questo contesto, il Premio prende forma da un’idea semplice e, al tempo stesso, profondissima: riconoscere chi, nel proprio percorso umano e professionale, ha saputo fiutare il futuro prima che diventasse presente, senza mai recidere il legame con le proprie radici.

“È un riconoscimento - scrive il presidente di Natura&Natura Giuseppe Crociani - che parla di intuizione, di coraggio silenzioso, di fedeltà a una visione costruita nel tempo. In questo senso , nel corso del confronto e del dialogo all’interno della Commissione, il nome di Alberta Ferretti è emerso con naturalezza. Alberta Ferretti ha dato voce a un Made in Italy che non è mai stato semplice stile, ma racconto, appartenenza, rispetto per il tempo e per le persone. Un percorso che dimostra come l’innovazione più vera nasca spesso da un ascolto profondo delle proprie origini. Come il Lagotto Romagnolo, simbolo di fiuto, intuizione, dedizione e legame con la terra, Alberta Ferretti ha saputo cercare con pazienza, scavare con intelligenza e credere in una visione anche quando non era ancora evidente agli occhi di tutti. È questo, per noi, il senso più autentico del “fiutare il futuro”. Con questo riconoscimento, il suo nome entra nell’Albo del Premio Lagotto d’Oro, accanto a figure come Arrigo Sacchi e Mauro Uliassi: personalità diverse per storia e linguaggio, ma unite dalla stessa capacità di lasciare un segno profondo e duraturo nel proprio tempo”.