Bagno di Romagna, il Palazzo ex Macello cerca nuovi inquilini: «Sarà la casa dello studio e della musica»

Fare del Palazzo Ex Macello una sorta di casa dello studio e della musica. Questo l’obiettivo che si è data la Giunta di Bagno di Romagna che nei giorni scorsi ha approvato una delibera di indirizzo.

Il primo piano della struttura era occupato dalla segreteria scolastica della scuola media, ma con il completamento della nuova scuola Manara Valgimigli a San Piero gli uffici sono stati trasferiti lasciando liberi quegli spazi.

L’edificio, a cui qualche anno fa era stato rifatto il tetto, al piano terra ospita già gli studi di registrazione della Soundido Production e la sala prove della banda Santa Cecilia. «Dopo il trasferimento della segreteria della scuola - spiega il sindaco Enrico Spighi - ragionando di come riempire nuovamente quegli spazi abbiamo deciso di cercare di dare continuità alle attività che hanno ospitato fin qui. L’idea è quella di mantenere come destinazione d’uso quella formativo/culturale anche perché lo spazio per come è organizzato ora si presta: ci sono degli uffici ma anche un’aula che si presta a lezioni e conferenze. Ha un ingresso autonomo e con la variazione di bilancio approvata nell’ultima seduta del Consiglio comunale abbiamo anche stanziato le risorse per dotare la scalinata di un montascale così da rendere la struttura più accessibile. Ci piacerebbe che il Palazzo Ex Macello diventasse un po’ la casa dello studio e della musica di Bagno di Romagna».

La delibera approvata in giunta indica le linee di indirizzo per un imminente avviso pubblico manifestazione d’interesse. Nel testo, dove si sottolinea che riempire tempestivamente quegli spazi è importante anche in termini di valorizzazione dell’immobile stesso, si propone di darlo in locazione per i prossimi 5 anni, rinnovabili per altri cinque, con il vincolo di destinazione formativo/culturale a un canone di 1.220 euro, oltre Iva se dovuta, suscettibile di ribasso. «Contiamo di essere pronti presto con la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse».