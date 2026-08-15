Bagno di Romagna, il dottor Luca Morellini e i benefici delle acque termali: “Hanno lo stesso effetto dei medicinali”

Un po’ turistica, molto scientifica. Clinicamente testata e avvallata dal Servizio sanitario nazionale per gli importanti benefici che apporta alla salute in alternativa ai classici antidolorifici. C’è tutto questo nella variegata proposta di cure termali dell’hotel Ròseo Euroterme di Bagno di Romagna. Non solo un’oasi di benessere e relax immersa nel cuore del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, ma anche un efficiente poliambulatorio specialistico. Dove «l’acqua termale che sgorga dalle sorgenti dell’Appennino è il valore aggiunto», precisa il dottor Luca Morellini, specializzato in idrologia medica e direttore sanitario della struttura.