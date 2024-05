Bagno di Romagna, Fiera del martedì: si parte l’11 giugno

Ogni anno, con l’arrivo della stagione estiva, il borgo storico di Bagno di Romagna si anima grazie alla tradizionale Fiera del Martedì. Dall’11 giugno fino al 24 settembre, ogni martedì sera, le vie del centro termale (piazza Ricasoli, via Fiorentina e via Manin) si trasformano in un vivace mercatino serale con bancarelle di antiquariato, artigianato, collezionismo e prodotti tipici locali, accompagnate da intrattenimenti e animazioni. Durante luglio e agosto, la piazza offre anche specialità gastronomiche locali con food truck e le proposte culinarie della Pro Loco.

La Fiera del Martedì è un evento che celebra le tradizioni e la cultura locale, arricchito negli ultimi anni dalla rassegna letteraria “Martedì d’autore sotto le stelle” organizzata dalla Biblioteca Comunale “Walter Toni”, con presentazioni di libri di autori locali a Palazzo del Capitano.

L’estate a Bagno di Romagna offre un programma ricco di eventi, iniziative culturali e appuntamenti gastronomici, grazie alla collaborazione tra l’ufficio turistico, DMC I Percorsi del Savio e diverse associazioni locali. Tra i principali eventi estivi spiccano l’Anteprima del Festival Internazionale del Cibo di Strada (14-16 giugno), La Notte Celeste (21-23 giugno) con ospiti come Aaron, Federica Carta e altri ospiti a sorpresa. E poi ci sarà il passaggio del Tour de France il 29 giugno.

L’arena estiva di Palazzo del Capitano propone ogni sera attività diverse: dal cinema all’aperto, agli spettacoli teatrali, conferenze, incontri ed escursioni. Tra gli eventi di luglio, si segnala la rievocazione storica “I Giorni del Capitano” (25-28 luglio) e la rassegna di bande in piazza (13 luglio). Ad agosto, tornano il Ferragosto Bagnese e il festival degli Artisti di strada (17-18 agosto).

Per visionare l’intero programma, cliccare qui.