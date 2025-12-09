Bagno di Romagna esulta: “Il Natale è partito alla grande, oltre 2mila persone nel ponte dell’Immacolata”

Bagno di Romagna esulta: “Il primo weekend di apertura del Magico Natale di Bagno di Romagna, quello dell’Immacolata, è stato un successo indiscusso di affluenza e partecipazione attiva di pubblico. Durante tutto il weekend presso il piccolo villaggio di Babbo Natale vi era un flusso costante di visitatori, turisti e residenti curiosi pronti anche ad immortalarsi insieme alle Elfe e a Babbo Natale. Lunghe le file anche solo per farsi un selfie davanti alle simpatiche statue giganti luminose del giardino di Babbo Natale.

A Babbo Natale sono state destinate - e non solo dai bimbi - circa 800 letterine solamente in questo primo week-end di ponte. 500 partecipanti circa si sono impegnati anche nella decorazione artistica delle palline di Natale. Grande coinvolgimento del pubblico persino al balletto della sigla di apertura del villaggio in cui le magiche elfe insegnano a tutti i passi da imitare. L’affluenza totale di pubblico rilevata è superiore alle 2000 persone nei tre giorni di ponte”.