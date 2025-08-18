Bagno di Romagna esulta: “Ferragosto con grandi numeri”

Bagno di Romagna festeggia un Ferragosto da grandi numeri per la soddisfazione del sindaco Enrico Spighi e dell’assessore al Turismo Mattia Lusini: “ La settimana di Ferragosto ha consegnato al nostro territorio risultati eccezionali che confermano – con forza e orgoglio – la capacità delle nostre aree interne di attrarre un turismo sempre più globale e qualificato. Bagno di Romagna ha vissuto giorni intensi, animati da presenze provenienti da ogni parte del Paese e dall’estero, che hanno potuto apprezzare le tante e peculiari eccellenze del nostro territorio. A coronamento di questa settimana straordinaria, la due giorni di “Un Bagno di Busker” si è trasformata in un vero e proprio “bagno di folla”, celebrando un Ferragosto semplicemente da record e consolidando questo appuntamento dedicato agli artisti di strada come uno degli eventi più vitali e partecipati dell’intero calendario”.