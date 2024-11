Bagno di Romagna, escursionista trentino finisce in un canalone, salvato dal Soccorso alpino

Nel pomeriggio di mercoledì 27 novembre 2024 il personale della stazione monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna ha tratto in salvo un escursionista 65enne di origine trentina che aveva smarrito il sentiero ritrovandosi in un canalone impervio.

La chiamata al Soccorso Alpino è arrivata dai Carabinieri di Bagno di Romagna alle 17:30 circa quando il disperso ha allertato i soccorsi dopo aver perso l’orientamento: l’uomo era partito dall’Euro Terme hotel di Bagno di Romagna imboccando la strada che porta in località Chiardovo dove ha poi preso il sentiero che porta a Sasso Sant’Agnese con l’intento di raggiungere località Crocina ma lì in zona ha smarrito il sentiero 185A ritrovandosi in una canalone impervio e pericoloso vista anche l’instabilità e la scivolosità del terreno a causa delle forti piogge che hanno colpito la zona nelle giornate precedenti. Il Soccorso Alpino ha subito inviato una squadra territoriale per recuperare il disperso che si trovava a circa 700 metri di altitudine; giunti sul posto i tecnici hanno messo in sicurezza l’uomo dotandolo di un imbrago e casco e assicurandolo a corde fisse per consentirgli di muoversi in sicurezza su terreno scivoloso e assai scosceso. Privo di problematiche di natura medica, l’escursionista è stato successivamente accompagnato alla propria auto.