Bagno di Romagna, E45: sgombraneve in azione, il traffico procede rallentato

Dopo la forte nevicata di ieri, sulla E45 proseguono i lavori di Anas tra Bagno di Romagna e Valsavignone, dove continuano le azioni dei mezzi sgombraneve. In questo momento il traffico è garantito in maniera rallentata e le macchine operatrici non sono ostacolate da blocchi della circolazione. Anas raccomanda, per chi fosse costretto a spostarsi nei tratti interessati da precipitazioni nevose o soggetti a basse temperature, l’osservanza di una condotta di guida adeguata alle condizioni della strada e l’utilizzo di catene o pneumatici da neve.