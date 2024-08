Bagno di Romagna, due giorni con gli artisti di strada

BAGNO DI ROMAGNA. Per due giorni, sabato 17 e domenica 18 agosto, il borgo di Bagno di Romagna ospiterà otto artisti di strada di fama internazionale che a distanza di 900 metri animeranno gli angoli più affascinanti del paese. Ogni artista si esibirà per entrambe le serate e gli spettacoli sono i più svariati: si passa da giocolieri ad acrobati, da clown ad artisti del fuoco. La maggior parte proporrà una performance per due volte nella stessa sera per dare l’opportunità a chiunque di poter godere della loro arte. Organizza tutto la Pro Loco di Bagno di Romagna con il patrocinio del Comune. Per il secondo anno viene riproposto un evento già famoso nella vicina Santa Sofia “che sta assumendo un’importante identità anche nel Comune di Bagno di Romagna”. Gli stand gastronomici della Pro Loco saranno in funzione dalle 17, mentre il primo artista darà il via alle danze a partire dalle 18 in piazza Dante. Da lì in poi il pubblico potrà seguire un percorso preciso che lo porterà alle Terme Sant’Agnese, in piazza Ricasoli, in piazza Santa Maria, a godere della visuale del Palagio, a passare di fronte al Monumento ai Caduti per terminare con il Padiglione delle Fonti e i Giardini Lungo Savio. Gli spettacoli avranno una durata compresa tra i 45 e i 60 minuti.