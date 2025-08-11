Bagno di Romagna, dispersi nella notte: due escursionisti messi in salvo

Ritrovati nell’oscurità dopo che si erano persi nel Parco delle Foreste Casentinesi. Un lieto fine per una ricerca iniziata alle 20 di ieri, domenica 10 agosto, quando una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bagno di Romagna si è attivata per raggiungere due persone disperse in zona Seghettina. Considerato il calare della notte e la posizione molto remota dei dispersi, è stato attivato anche i volontari del CNSAS, che hanno raggiunto i due in tarda serata. I dispersi sono stati riaccompagnati in zona sicura in buone condizioni di salute.