Bagno di Romagna, dispersi nel buio: due escursionisti prima chiamano i soccorsi, poi se la cavano da soli

La stazione monte Falco nel tardo pomeriggio di sabato è stata attivata dalla Centrale Operativa del 118 a seguito della chiamata di due persone in difficoltà nel Parco delle Foreste Casentinesi (comune di Bagno di Romagna) per la perdita del sentiero dovuta probabilmente al sopraggiungere del buio. I due escursionisti si trovavano sul sentiero 229 che da Prato della Penna scende in direzione La Lama quando, in zona Acuti, hanno dato l’allarme da uno dei punti di emergenza.

Subito è partita una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna che, a seguito delle coordinate GPS ricevute dal NUE, si è riuscita ad avvicinare con il mezzo fuoristrada percorrendo poi a piedi il resto del tragitto per più di 1km. I tecnici giunti sul posto non hanno trovato i dispersi ed hanno condotto una ricerca nella zona (coordinandosi con i vigili del fuoco presenti): poco più tardi si è appreso che gli escursionisti avevano raggiunto una zona sicura ed erano rientrati in autonomia.