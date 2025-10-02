Bagno di Romagna: dispersi lungo la E45, la Polizia salva i cani Leone e Bruno

La Polizia di Stato di Forlì ha salvato Leone e Bruno, due cani meticci di 2 e 3 anni, individuati lungo la SS 3 bis Tiberina. E’ accaduto pochi giorni fa quando una pattuglia della Sottosezione di Bagno di Romagna, nel transitare all’altezza dello svincolo di Bagno di Romagna in direzione sud, ha notato i due animali accovacciati e tremanti sotto il guard rail di destra.

I poliziotti hanno subito allertato la Sala Operativa e attivato le procedure d’emergenza per mettere in sicurezza il traffico e recuperare gli animali: hanno ripercorso il tratto di strada in modalità safety car e, giunti all’altezza delle bestiole, si sono preparati per avvicinarsi loro con cautela senza spaventarli. Non è stato necessario: sono stati gli stessi animali ad andare verso la pattuglia, che li ha messi al sicuro e portati in caserma, dove sono stati coccolati e rifocillati in attesa che il loro padrone, rintracciato dal personale veterinario intervenuto tramite il loro microchip, venisse a riprenderli per riportarli a casa.