Bagno di Romagna, Di Maggio lascia gli Affari Generali e diventa dirigente a Cesena. Il sindaco: “Grazie per la professionalità”

Un saluto a un grazie per la professionalità. Il sindaco Marco Baccini in una nota ringrazia Paolo Di Maggio, che lascia il Comune dopo 22 anni. Si tratta di un cambiamento importante perché il dottor Paolo Di Maggio é stato Responsabile dell’Area Affari Generali e direttore della Casa di riposo “Camilla Spighi”. Nel saluto istituzionale il sindaco ha evidenziato che oltre a queste rilevanti funzioni, il dottor Di Maggio ha esercitato un ruolo centrale per il Comune, rappresentando il punto di riferimento per ogni progetto e azione, nonché per la soluzione delle varie problematiche. “Per l’Amministrazione che ho rappresentato - ha precisato Marco Baccini - è stato fondamentale nel condurre insieme il percorso che ci ha portato a realizzare tanti obiettivi, distinguendosi per elevata competenza e grande professionalità, oltreché per un impegno costante ed assiduo. Da oggi ha assunto la dirigenza dell’Area Personale del Comune di Cesena e dell’Unione Valle Savio. Le aree gestite da Di Maggio a Bagno di Romagna, invece, sono state riorganizzato e affidate alla Segretaria Comunale Natascia Salsi, che assume la gestione anche della segreteria ed anagrafe, alla Responsabile del Settore Finanziario Federica Rossi, che assume la gestione anche del personale, turismo e cultura, e Annalisa Resi che assume anche il ruolo di Direttrice della Casa di riposo “Camilla Spighi”.