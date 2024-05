Bagno di Romagna, dal 24 al 26 maggio torna Ecomotiva Festival per tre giorni di sport e natura

Dal 24 al 26 maggio torna per la terza edizione Ecomotiva Festival, l’evento organizzato dall’associazione Dos Dias Aps che gestisce il rifugio Trappisa di Sotto che promette «tre giorni di pura adrenalina e divertimento».

Una delle novità più attese è l’inclusione di trekking anche fuori dai confini del Comune di Bagno di Romagna, infatti sabato le iniziative del festival toccheranno anche i territori di Sarsina e Verghereto. Ma le novità del programma partono già da venerdì sera 24 maggio, quando dopo un aperitivo di prodotti tipici al Gualchiere Agriturismo, un gruppo guidato dalle guide Aigae Emiliano Conficoni e Matteo Sabatani si dirigerà verso Nasseto, dove il fotografo Isacco Emiliani presenterà il suo lavoro e condividerà le sue esperienze.

Sabato 25 sarà Jessica Francesconi a guidare un trekking, in collaborazione con l’associazione Dilaghiamo, intorno Lago di Quarto. Allo stesso tempo, un altro gruppo, accompagnato dalla guida Aigae Gaia Fabbri, si dirigerà verso il Sant’Alberico Relais nel Fumaiolo, in collaborazione con l’associazione Fumaiolo Sentieri. Per coloro che preferiscono esplorare in bicicletta, un’ebiking guidata da Davide Dogana offrirà la possibilità di gustare una merenda di prodotti tipici al Rifugio nel Comero. Successivamente, sempre nella giornata di sabato, due nuovi percorsi di trekking partiranno dalla piazza di Bagno di Romagna per raggiungere il bivacco Corneto e la Ripa del Diavolo.

La domenica, invece, sarà la giornata con il maggior numero di attività sportive. Per quanto riguarda i trekking, ci sarà il giro dei laghi del Comero, una scalata al Monte Carpano e un percorso che parte dalla piazza di Bagno e arriva fino a quella di San Piero, passando per la Rocca di Corzano. Per gli amanti delle ebike, invece, ci sarà una visita a Pietrapazza e diverse attività per principianti sulle due ruote.

Oltre alle attività outdoor, il festival offrirà anche un ricco programma di intrattenimento nella piazza di Bagno di Romagna, tra cui un aperitivo con i prodotti locali, la visita agli stand tematici con prodotti artigianali e locali, e un concerto live di “Le Birrette”, band ska femminile originaria di Bologna. Inoltre, nella piazza principale, artisti locali realizzeranno graffiti dedicati al Tour de France, che attraverserà il Comune di Bagno di Romagna il 29 giugno. Le opere d’arte saranno poi collocate lungo il percorso della competizione ciclistica. Tutte le attività sono gratuite e gli iscritti al festival riceveranno uno sconto del 15% alle terme, alla piscina o alla spa di Bagno di Romagna valido sabato 25 e domenica 26 maggio, per un meritato relax dopo le avventure della giornata. Per registrarsi all’evento: www.trappisa.it/ecomotiva-festival