Bagno di Romagna, continui maltrattamenti alla compagna: condannato a 3 anni e 6 mesi

Un incubo fatto di continue minacce, insensata gelosia, aggressioni fisiche e persino violenze sessuali consumate nell’intimità domestica, spesso sotto gli occhi terrorizzati dei figli ancora piccoli. Si è concluso ieri a Forlì con una condanna a 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione il processo a carico di un 34enne di origine rumena, a giudizio per una lunga serie di maltrattamenti nei confronti della compagna. La sentenza è stata pronunciata dalla gup, Ilaria Rosati, al termine del giudizio abbreviato. Nei confronti dell’imputato è stata disposta anche l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, accogliendo le richieste formulate in aula dal pubblico ministero Antonio Vincenzo Bartolozzi.