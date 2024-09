Bagno di Romagna, cavalli da tutto il mondo allenati nella scuderia dei due fratelli

Il cavallo è un animale che ha una lunga tradizione in Romagna. A Bagno di Romagna c’è, addirittura, chi cura il percorso di vita di equini provenienti da tutto il mondo. È la scuderia “Elegantica Training Center” dei fratelli Enrico e Nicola Marelli, che domenica 8 settembre hanno presentato al pubblico e all’amministrazione locale tutti gli aspetti del loro lavoro.

Sono un centinaio gli ospiti della scuderia di Bagno di Romagna che accoglie gli equini di proprietari europei e del medioriente: Qatar, Kuwait ed Emirati Arabi in particolare. Cavalli da monta e da esibizione che la scuderia segue in tutte le fasi della loro vita. Un veterinario presente h24 fra i box degli animali segue le gestazioni, i parti, il processo di inseminazione e accompagna la crescita del puledro con un occhio sempre vigile al mantenimento della madre. Scopo ultimo è l’allenamento propedeutico alle gare. Competizioni che Elegantica affronta a livello nazionale, europeo e internazionale: già considerevole la collezione di medaglie e premi conseguiti dai fratelli Marelli.

«Domenica 8 settembre è stata l’occasione per celebrare - afferma il sindaco di Bagno di Romagna Enrico Spighi - l’orgoglio di ospitare sul nostro territorio una iniziativa di così alto calibro. Il lavoro quotidiano per mantenere uno standard di allevamento di estrema qualità, riconosciuto a livello mondiale, è una vera e propria eccellenza che contribuisce al prestigio del nostro territorio». Da sottolineare anche la rilevanza in termini di indotto che “Elegantica” porta a Bagno di Romagna: «I clienti della scuderia - spiega l’assessore al turismo Mattia Lusini - spesso, dopo essere andati a trovare i loro cavalli, si concedono un buon pasto in un ristorante della zona e, per coloro che hanno qualche giorno in più, un paio di notti nelle strutture ricettive».