Bagno di Romagna, c’è un nuovo itinerario escursionistico: sabato inaugura “La Panoramica”

Bagno di Romagna celebra l’apertura di un nuovo itinerario escursionistico: “La Panoramica”. Questo percorso si aggiunge ai percorsi “Il Bosco del Benessere” e “Quattropassi attorno a Bagno”, consolidando una collaborazione tra l’amministrazione comunale, le strutture termali locali e le associazioni escursionistiche per arricchire l’offerta turistica nel territorio del Comune.

«Continueremo a investire e a sviluppare il significativo patrimonio degli sport all’aria aperta, che non solo attira turisti, ma è anche essenziale per la salute e il benessere della nostra comunità e dei suoi visitatori», ha dichiarato il sindaco Enrico Spighi, sottolineando l’importanza strategica delle attività escursionistiche per Bagno di Romagna, identificandole come fondamentali nella politica di valorizzazione e promozione del territorio.

L’assessore Mattia Lusini ha enfatizzato l’importanza delle sinergie tra l’amministrazione comunale, Tre Terme e gli imprenditori locali nella valorizzazione del territorio di Bagno di Romagna. «”La Panoramica” è un esempio eccellente di come la collaborazione può elevarne le eccellenze, integrando l’offerta turistica e termale e arricchendo l’esperienza dei visitatori», ha dichiarato, sottolineando l’efficacia di queste partnership nella promozione turistica.

Il programma del lancio, previsto per sabato prossimo, inizierà alle 17.30 in piazza Ricasoli con la presentazione del sentiero e il taglio del nastro. Seguirà una passeggiata guidata dalle 17.45, condotta da un esperto di Esploramontagne, lungo il sentiero dove i partecipanti godranno di un aperitivo accompagnato da musica in una delle località più suggestive del percorso. Il rientro in paese è previsto per le 19:30. Per garantire l’accessibilità a tutti, l’organizzazione ha previsto un servizio di trasporto per chi non può partecipare a piedi. È richiesta una prenotazione anticipata per usufruire di questo servizio, così da permettere una migliore organizzazione dell’evento.