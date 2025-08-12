Bagno di Romagna, boom di richieste per il corso di operatore termale

È stato un successo ben oltre le aspettative il bando per il nuovo corso di alta qualificazione per operatore termale, che prenderà il via l’8 settembre a Bagno di Romagna. Le iscrizioni, chiuse il 18 luglio, hanno registrato 56 domande per 15 posti disponibili, con partecipanti selezionati dopo colloqui individuali.

“Dopo diversi anni, nel nostro territorio torna un percorso formativo di alta qualificazione che valorizza il termalismo e crea opportunità concrete di lavoro - commenta il sindaco di Bagno di Romagna - Enrico Spighi - il numero di domande ricevute dimostra che le nostre terme sono riconosciute come strutture affidabili e attrattive anche oltre i confini locali”.

Il corso prevede 500 ore di formazione, di cui 300 ore teoriche (tra la sede Engim di Cesena e le Terme Sant’Agnese) e 200 ore di tirocinio pratico direttamente negli stabilimenti termali di Bagno di Romagna. I docenti saranno tutti professionisti del settore, garantendo una preparazione fortemente legata alle esigenze del mercato.

“Questo progetto è più di un’iniziativa formativa: è un investimento sulle persone, sull’occupazione e sulla vocazione termale che è parte della nostra identità”, conclude il Sindaco.