Bagno di Romagna, Alice Buonguerrieri nella lista “Andare Oltre” per Bergamaschi sindaco

Alice Buonguerrieri, deputato, presidente di Fratelli d’Italia Forlì-Cesena e consigliere comunale uscente, si candida alle amministrative dell’8-9 giugno nella lista Andare Oltre per Olinto Bergamaschi sindaco di Bagno di Romagna.

Domenica 5 maggio alle ore 20,30 al Teatro Garibaldi di San Piero in Bagno, Olinto Bergamaschi presenterà la sua lista di candidati. A sostenerlo nella serata interverranno, oltre ai sindaci di Sarsina e Verghereto, anche tre deputati e un esponente di spicco del Governo Meloni. Saranno infatti presenti Alice Buonguerrieri di Fratelli d’Italia, Rosaria Tassinari di Forza Italia, Jacopo Morrone della Lega e il vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami.

“Lavorare per il proprio territorio ripaga di ogni sacrificio: tutti noi siamo legati alla nostra montagna e dopo dieci anni della Amministrazione “Visione Comune” vogliamo “Andare Oltre” – commenta Alice Buonguerrieri – il Comune di Bagno di Romagna ha bisogno di voltare pagina: le grandi potenzialità del territorio, della sua gente e delle sue imprese devono essere maggiormente valorizzate, è mancata una visione progettuale, di sviluppo complessivo del territorio che rischia di far arenare una comunità che potrebbe invece primeggiare. Mi candido per portare un contributo concreto, ora che con il Governo Meloni le aree interne sono tornate in cima all’agenda politica possiamo fare grandi cose per Bagno di Romagna: infrastrutture, politiche sociali, valorizzazione turistica... sono solo alcuni dei grandi temi su cui Bagno può giocare una partita da protagonista e con Olinto Bergamaschi sindaco siamo certi di poter migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini: siamo una squadra determinata a lavorare per il bene della nostra comunità. Anche l’Europa dovrebbe cambiare approccio verso la montagna e con Stefano Cavedagna, il candidato di Fratelli d’Italia alle europee, possiamo avere a Bruxelles un rappresentante che conosce bene il nostro territorio”.