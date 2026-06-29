Bagno di Romagna, Alessandro lascia la Lombardia e apre il Blue Gin: “Panetteria e bar in stile anni Novanta”

A Bagno di Romagna ha aperto al pubblico il nuovo locale “Blue Gin”, inaugurato ufficialmente il 26 giugno dopo l’avvio dell’attività avvenuto il 7 giugno. Il progetto porta la firma di Alessandro Mazza, imprenditore di origine mantovana trasferitosi tre anni fa nel comune della Valle del Savio, dove ha scelto di investire e radicarsi.

Il locale si presenta come uno spazio polifunzionale con richiami allo stile degli anni Novanta, ma con un concept moderno incentrato sul mondo del gin. Non solo bar, ma punto di incontro per diverse fasce di clientela: colazioni al mattino, pausa pranzo, aperitivi pomeridiani e taglieri serali, con servizio continuato fino alle 22.30.

All’interno dell’attività è stata mantenuta anche la panetteria, rilevata dal precedente proprietario e tuttora attiva per garantire un servizio utile alla comunità. Il pane viene acquistato da forni esterni e rivenduto, assicurando così continuità a un servizio molto richiesto dai residenti.

Mazza sottolinea la filosofia del locale spiegando: “Si tratta di un locale che si chiama così per ricollegarsi anche all’atmosfera degli anni Novanta, ma che pone al centro cocktail e drink. Partiamo dalle colazioni, proseguiamo con la pausa pranzo e gli aperitivi pomeridiani e con i taglieri sino alle 22.30. A questo si è associata la panetteria che ho rilevato dal precedente proprietario e che manteniamo rivendendo il pane fatto in altri forni. A Bagno di Romagna c’è spazio per locali come questo, che si rivolge principalmente ai giovani ma non solo”.

Il titolare evidenzia anche il supporto ricevuto nella fase di avvio: Confartigianato, con la responsabile Cristina Ghera, ha seguito il progetto fornendo consulenza e servizi utili all’apertura dell’attività. “L’obiettivo – aggiunge Mazza – è consolidare la presenza sul territorio e costruire una clientela sempre più ampia, puntando sulla qualità dell’offerta e sulla continuità del servizio. Vogliamo che Blue Gin diventi un punto di riferimento per la socialità del paese”.