Bagno di Romagna, aggredisce la moglie davanti ai figli minorenni: 34enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di Bagno di Romagna in collaborazione con i colleghi della Stazione di Verghereto hanno arrestato un 34enne rumeno, già noto per precedenti vicende penali, ritenuto presunto responsabile dei reati di “maltrattamenti in famiglia” e “resistenza a pubblico ufficiale”.

I militari sono intervenuti nel tardo pomeriggio, a seguito di una richiesta pervenuta alla Centrale Operativa di Cesena, che segnalava una violenta lite familiare. I militari, prontamente intervenuti presso l’abitazione dove la lite era tra la coppia di conviventi in presenza dei figli piccoli, hanno trovato l’uomo in stato di forte agitazione, verosimilmente dovuto all’assunzione di bevande alcoliche, che è stato prontamente bloccato, riportando la situazione alla normalità. Nel frattempo la donna - che riferiva ai Carabinieri di essere stata aggredita per motivi di gelosia dal suo convivente, con episodi violenti che si ripetevano ormai da oltre un anno, anche davanti ai loro due figli minorenni – è stata poi soccorsa dal personale del 118, allertato dai militari intervenuti, ed è stata trasportata al vicino Ospedale Angioloni di San Piero in Bagno, dal quale è stata dimessa con alcuni giorni di prognosi. Successivamente la donna è stata accompagnata a casa dai Carabinieri, al fine di prelevare alcuni effetti personali per trascorrere la notte in una località protetta insieme ai propri figli, ma nella circostanza l’uomo, fortemente contrario alla scelta della donna, ha dapprima minacciato la moglie e i militari che garantivano la sicurezza della donna e poi tentato di aggredire fisicamente i Carabinieri, che erano costretti ad immobilizzarlo e trarlo in arresto.

Al termine delle formalità di rito l’arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, è stato dapprima ristretto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Bagno di Romagna per poi essere accompagnato presso la Casa Circondariale di Forlì, in attesa dell’udienza di convalida.

Nella mattinata odierna, si è tenuta l’udienza davanti al giudice del Tribunale di Forlì, che ha convalidato l’arresto, disponendo a carico dell’uomo l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli.