Spavento ma fortunatamente nessun ferito per un’auto in fiamme nella prima mattinata di oggi in E45 in corsia Sud all’altezza di Bivio Montegelli. Due squadre del Distaccamento Vigili del Fuoco di Cesena hanno operato con liquido schiumogeno per arginare le fiamme che avvolgevano l’intero veicolo. Per consentire le operazioni di soccorso si è resa necessaria la chiusura della superstrada. Sul posto presente anche la Polizia Stradale.