Assistenti familiari, corsi gratuiti a Mercato Saraceno, Sarsina e San Piero in Bagno

Partirà mercoledì 15 maggio la nuova edizione del corso gratuito rivolto alle assistenti familiari e organizzato nei sei Comuni dell’Unione Valle del Savio da Asp, in qualità di gestore dei percorsi formativi dell’Unione dei Comuni Cesena e della Valle del Savio. Il corso darà la possibilità a tutti coloro che parteciperanno di acquisire nuove conoscenze a supporto dell’assistenza fornita a domicilio in forma privata o familiare. In particolare, nel corso dei sette incontri tematici si affronteranno le seguenti aree tematiche: lavorare come assistente familiare; comunicazione e relazione nel lavoro di cura; assistenza al movimento; dieta e pasti, la gestione dei rischi sanitari, la salute; la demenza e l’animazione nel tempo libero.

Il corso avrà una durata di circa 30 ore con una lezione settimanale, e prevede incontri in aula con esperti dell’area socio-sanitaria e un’autoformazione attraverso l’utilizzo di un programma regionale online dedicato. Al termine del percorso formativo è previsto un test finale e ai partecipanti risultati idonei verrà rilasciato un Attestato di partecipazione, conforme nei Distretti della Regione Emilia-Romagna.

A Mercato Saraceno, Sarsina e San Piero in Bagno

Le lezioni si terranno da mercoledì 15 maggio al 26 giugno, ogni mercoledì dalle 14.30 alle 17, nei Comuni del Distretto Valle Savio: Mercato Saraceno, Sarsina e San Piero in Bagno.

Il corso è gratuito ma è richiesta la prenotazione. Per informazioni è possibile contattare i tutor del corso al 3311936146 oppure presso lo Sportello Sociale Valle Savio al 3776845602, dalle 8:30 alle 13:30.