Arriva anche a Bagno di Romagna la panchina gigante che promuovere il territorioe sostiene le comunità

Anche Bagno di Romagna ha la sua “Big Bench”, una panchina gigante realizzata nell’ambito di un progetto internazionale nato con l’intento di sostenere le comunità locali e la promozione dei territori. L’inaugurazione ufficiale è stata fissata per il pomeriggio del 12 aprile, con partenza dal Bosco del Benessere intorno alle 15. Bisognerà attendere questa data per ottenere la certificazione da parte dell’associazione internazionale e per l’inserimento della panchina di Bagno di Romagna nel circuito ufficiale.

La big bench di Bagno di Romagna entrerà infatti a far parte del Big Bench Community Project (BBCP), un’iniziativa ideata dal designer americano Chris Bangle, nata per valorizzare il territorio, sostenere il turismo e l’artigianato locale. La prima l’ha realizzata a Clavesana, in provincia di Cuneo, dove risiede e ha il suo studio di design. L’idea delle panchine fuori scala non è di per sé nuova, lo è invece l’idea di realizzarla in una posizione affacciata su un punto particolarmente panoramico e accessibile ai visitatori. Il successo ottenuto dalla sua iniziativa ha convinto Bangle a condividere progetto e istruzioni per chiunque volesse provare a replicare quella sua idea e moltiplicare così l’esperienza che offrono le panchine giganti: quella di riscoprire il paesaggio con occhi nuovi, lasciandosi stupire come un bambino di fronte alla bellezza della natura. Oggi sono 402 le panchine che fanno parte del “Big Bench Community Project”, e presto anche quella di Bagno di Romagna si aggiungerà all’elenco. Le panchine ufficialmente riconosciute vengono mappate e chi vuole può scaricare dal sito ufficiale del progetto un passaporto e le istruzioni per raccogliere i timbri di mano in mano che le visita.

«Questo progetto - spiega la giunta sulla pagina Fb del Comune -, nato da un’idea della precedente giunta comunale, è stato realizzato grazie all’impegno volontario di numerose persone e associazioni locali, a cui oggi va il ringraziamento dell’amministrazione «per il loro lavoro e la loro dedizione». «Presto saranno pubblicati i dettagli dell’evento inaugurale e sulle sorprese (compresa la sua esatta ubicazione) che accompagneranno questo importante momento per la nostra comunità».