Alfero, soccorso nella notte dopo una rovinosa caduta in un dirupo: salvato e portato in ospedale in elicottero VIDEO

Soccorso nella notte dopo una rovinosa caduta. ​I Vigili del fuoco di Bagno di Romagna sono intervenuti verso l’una della notte tra sabato e domenica ad Alfero per soccorrere un uomo caduto in un dirupo. I soccorritori, giunti insieme al personale sanitario, ai carabinieri ed ai volontari del Cnsas, hanno raggiunto il malcapitato in un canale a circa duecento metri dalla strada.

​Dopo averlo imbarellato ed assicurato lungo il pendio, l’hanno riportato in zona sicura dove l’attendeva l’ambulanza. È stato poi ​trasportato in ospedale non in pericolo di vita con l’elicottero sanitario proveniente da Bologna.