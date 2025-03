Alfero, l’ultimo saluto ad Alessandro Guerra, vittima del lavoro ad Arezzo VIDEO

Una folla commossa di centinaia di persone e solo una piccola parte è riuscita ad entrare nella chiesa di Alfero. Nel primo pomeriggio di oggi si è celebrato l’ultimo saluto ad Alessandro Guerra, scomparso mercoledì ad Arezzo in un tragico incidente sul lavoro.

Gli amici della caccia al cinghiale “La Rocca” lo hanno voluto ricordare con un manifesto che mostra una foto in un momento festoso assieme. «Mani operose, sguardo divertito e sorriso allegro», è il ricordo dell’associazone Baby’s Week che ad Alfero da anni organizza manifestazioni, laboratori e momenti di incontro per bambini.

Vicinanza per la perdita alla moglie Francesca è arrivata anche dalla cooperativa Alveare onlus, così come i “Cinghiali del Tevere” di Acquapartita che hanno ricordato “Solengo 98”, che ha fatto parte di squadre vincenti al Triathlon del boscaiolo. Un cordoglio analogo a quello della Federazione della caccia di Alfero, a quello di tutti i dipendenti della ditta Edil Balze per cui lavorava e da 9 coetanei, che con un manifesto ricordano “L’amico Sandro, che fin dall’asilo e per sempre ci accompagnerà con ricordi indelebili insieme”.